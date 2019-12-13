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KKTC'deki bazı okullardan "Şırınga Çikolata'ya dikkat" uyarısı

13 Aralık 2019 Cuma 11:06
KKTC'deki bazı okullardan "Şırınga Çikolata'ya dikkat" uyarısı

Türkiye'de Şırınga çikolatanın kapağının boğazına kaçması sebebiyle ölen çocukların ardından KKTC'deki bazı okullardan velilere uyarı geldi. Yedidalga İlkokulu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle: “DİKKAT EDELİM! Değerli velilerimiz, basından aldığımız bilgiler doğrultusunda Türkiye'de "Şırınga Çikolata" diye isimlendirilen yemişlerin ucundaki kapakların çocukların solunum yoluna kaçtığını ve çok üzücü olaylar yaşandığını, hatta ölümlere sebep olduğunu öğrendik. Bu yemişlerin ülkemizde de var olduğu bilgisini aldık. Bu yüzden gerekli hassasiyeti göstererek öğrencilerimize bu yemişten alınmaması ve gereken bilgilendirmenin de çocuklarımıza yapılması çok önemlidir.” Öte yandan, Şht Ertuğrul İlkokulu’ndan yapılan paylaşım ise şöyle: “Velilerimizin Dikkatine; Gördüğünüz "şiringa çikolata" yemişinin kapak kısmının solunum yoluna kaçması sebebiyle Türkiye'de 2 öğrenci hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde de ayni yemişin bulunabileceğinden yola çıkarak, çocuklarımıza bu yemişlerin ALINMAMASI önemle rica olunur...”

 

Anahtar Kelimeler:
şırıngaHaber
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