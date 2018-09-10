KKTC'deki 'kur sabitleme' modeli TBMM’ye taşınıyor

Kıbrıs Postası'ndan Rahmican ÇALIŞKAN'ın haberine göre, Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden birisi de AVM’lerdeki döviz ile kira ödemeleri. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AVM'lerde ve gayrimenkullerde dolar ile satış ve kiralamaya karşı harekete geçtiklerini belirtmişti. Bakan Albayrak, “AVM'lerdeki dükkanlarda, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacağız. Bir kısım kredi döviz riski bununla ilişkili olan portföyü ayıracak şekilde çalışıyoruz. Bunu en kısa sürede Meclis'e getireceğiz. Şu an detayları ve hukuki süreçleri çalışılıyor” şeklinde konuşmuştu.

BMD BAŞKANI ÖNCEL: “KUZEY KIBRIS’TAKİ KUR SABİTLEME MODELİ FAYDALI”

Kıbrıs Postası’na konuşan Türkiye Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, KKTC’de uygulanan dövizle kira ödemelerinde kur sabitleme uygulamasının faydalı, yapıcı ve iyi bir uygulama olduğunu söyledi.

“KKTC HÜKÜMETİNİN ÇALIŞMASINI BAŞARILI BULUYORUM”

“Kıbrıslıların da uygulamadan memnun olduğunu düşünüyorum” diyen Öncel, KKTC hükümetinin çalışmasını ‘başarılı’ olarak nitelendirdi.

“TÜRKİYE HÜKÜMETİ KUZEY KIBRIS’TAKİ ‘KUR SABİTLEME’ MODELİNDEN HABERDAR”

Türkiye’de de konunun gündemde olduğuna dikkat çeken Başkan Öncel, Türkiye hükümetinin herkesin önerilerini dikkate aldığını ve Kuzey Kıbrıs’taki ‘kur sabitleme’ modelinden de haberdar olduğunu dile getirdi.

“KKTC’DEKİ MODEL TBMM’DE DEĞERLENDİRİLEBİLİR”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yakında toplanacağını ifade eden Öncel, TBMM’deki ilk konulardan birinin; Türkiye’deki AVM’lerin dövizle kira ödemelerine çare aramak olacağını ve KKTC’deki kur sabitleme modelinin de değerlendirilebileceğini anlattı.

“TÜRKİYE’DEKİ AVM’LERDECİROLARIN YÜZDE 35’İ KİRALARA GİDİYOR”

Öte yandan, BMD Başkanı Öncel, Türkiye’deki perakende sektörü açısından en önemli problemin; AVM’dekikiraların cironun yüzde 35’ine denk gelmesi, yani cironun yüzde 35’inin kiralara gitmesi olduğunu söyledi.