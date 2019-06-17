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KKTC'deki Türk askerinin tamamen profesyonel olması hedefleniyor

KKTC gibi sıcak bölgelerde askeri personelin tamamen profesyonel askerlerden oluşması hedefleniyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:24
KKTC'deki Türk askerinin tamamen profesyonel olması hedefleniyor

Askerlik kanunu bu hafta TBMM’nin ana gündemini oluşturacak, KKTC gibi sıcak bölgelerde personelin tamamen profesyonel askerlerden oluşması hedefi mevcut.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın parti grupları ile gerçekleştirdiği görüşmede muhalefetin görüş ve önerileri alındı.

Muhalefetin çekinceleri doğrultusunda yapılacak değişikler genel kuruldaki görüşmeler sırasında değişiklik önergeleri ile sunulacak. Yeni askerlik kanununu genel bir mutabakat ile yasalaşması hedefleniyor.

Kışlalarda ise 6 ayını tamamlamış olan gençler meclisten gelecek haberi bekliyor. Erken terhis olacak asker sayısının yaklaşık 130 bin kişiyi yakından ilgilendirdiği belirtiliyor.

İKİ MADDE KABUL EDİLDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre Meclis genel kurulunda tasarının geneli üzerindeki görüşmelerin ardından, maddeler üzerindeki görüşmelere başlandı.

Geçtiğimiz hafta teklifin ilk iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeler, teklifin 'amaç' ve 'kapsam' başlıklarını taşıyor.

Teklifin 'amaç' başlığı altında şu ifadeler bulunuyor: "Yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık işlemleri ile cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, TSK'dan çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleri ile TSK'ya çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektedir." Teklifin 'kapsam' başlıklı ikinci maddesinde ise "Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanır" ibaresi yer alıyor.

İTİRAZLAR ELE ALINACAK

Bu hafta teklifin diğer maddelerinin görüşmeleri devam ederken parti gruplarından gelen çekinceleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yanıtlandı.

Partilerden gelen değerlendirmeler sonucunda bazı maddelerde önergelerle değişiklikler gündeme gelecek.

Terhisler sonucu güvenlik zafiyeti oluşmaması için önlem alınacak. Özellikle celplerin artık her ay yapılması hedefleniyor.

Böylece her ay askere alım işlemi gerçekleşecek. Bu kapsamda mevcut celp dönemleri de bir ay öne çekilecek.

Mevcut sistemde profesyonel ordunun yüzde 45 düzeyinde olduğunu belirtilirken, yeni sistemin devreme girmesiyle bu rakamın yüzde 55'e yükselmesi bekleniyor.

Terhislerin ardından özellikle terörle mücadelenin yürütüldüğü ve KKTC gibi sıcak bölgelerde personelin tamamen profesyonel askerlerden oluşması hedefi mevcut.

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eee 2019-06-17 16:28:05

eee o zaman bizde vicdani redde geçmenin vakti geldi, madem purof ordu gelecek bırakın da gençler işkence görmesin

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dervis 2019-06-17 17:57:18

bizimkileri salsak gitsin? zaten 5-10 kisi kaldilar..

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Gibriye 2019-06-17 20:15:36

Gıbrıslı Türkler askerlikten muaf olsun madem

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