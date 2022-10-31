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"KKTC demokratik bir cumhuriyet"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Gençlik Komisyon Başkanı Abdülaziz Kıranşal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

31 Ekim 2022 Pazartesi 19:36
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"KKTC demokratik bir cumhuriyet"



Kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin esas dayanağının kültür, geçmiş ve tarih olduğunu dile getiren Tatar, Anavatan Türkiye ile yapılan iş birliğinin, Kıbrıs Türk halkını bu topraklarda yaşatan, güçlendiren ve güçlendirecek olan çalışmalar olduğunu belirtti.

Tatar; “Önemli olan, Kıbrıs’ta Türk varlığının devam etmesidir. Kıbrıs’ın tarihi acılarla doludur. Hâlâ bulunamayan kayıplarımız vardır. Büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının refah ve huzur içinde yaşayabilmesi ve barışın sürmesi için mutlak suretle Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün devam etmesi ve kahraman Türk ordusunun adada caydırıcı bir güç olarak kalması gerekir” dedi.

Buradaki yapının güçlenmesi için geçmişi, tarihi, adetleri, dini, dili, eğitim sistemini güçlendirmek için bu tür temasların sürmesi gerektiğini ifade eden Tatar, KKTC’nin demokratik bir cumhuriyet olduğunu vurguladı ve ifade ile ibadet özgürlüğünün varlığına işaret etti.

Bunları paylaşabilmenin, öğrenebilmenin ve anlatabilmenin de özgürlüğün nişanesi olduğunu ekleyen Tatar maneviyatın KKTC topraklarında sürmesi için gayret göstermek gerektiğini belirterek bunun bir vatan borcu olduğunu söyledi.

“Yeni nesillerin yetişmesi, doğru yolda yürümesi ve kendi kültürlerine bağlı olması bütün bunların bir parçasıdır” diyen Tatar, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği başkan ve üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarKKTCUluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği
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