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KKTC ekonomisi 2020 yılında yüzde 16.2 küçüldü

Bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olarak tanımlanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), KKTC’de 2020 yılında reel olarak yüzde 16.2 küçüldü.

03 Eylül 2021 Cuma 09:12
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KKTC ekonomisi 2020 yılında yüzde 16.2 küçüldü

Bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olarak tanımlanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), KKTC’de 2020 yılında reel olarak yüzde 16.2 küçüldü.

KİŞİ BAŞI GELİR 10 BİN 55 DOLAR

KKTC’de gayri safi yurt içi hasıla 2020’de yüzde 16,2 küçüldü. İstatistik Kurumu verilerine göre GSYH 2020 yılında, cari fiyatlarla 21 milyar 407 milyon 483 bin 71 TL 9 kuruş oldu. Kişi başına gayri safi milli hasıla 10 bin 55 ABD Doları olarak gerçekleşti. 2019’da kişi başına yıllık gelir 12 bin 649 dolar idi.

SEKTÖRLER İTİBARIYLA REEL GELİŞMELER

2020 yılında sektörel bazda sabit fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 3.6 ile konut sahipliği sektöründe kaydedilirken, bu sektörü yüzde 1.8 büyüme ile tarım sektörü ve yüzde 0.5 ile mali müesseseler sektörü takip etti.Geriye kalan tüm sektörler küçüldü.

KKTC’de gayri safi yurt içi hasıla 2020’de yüzde 16,2 küçüldü.

Bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olarak tanımlanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), KKTC’de 2020 yılında reel olarak yüzde 16.2 küçüldü.

İstatistik Kurumu verilerine göre GSYH 2020 yılında, cari fiyatlarla 21 milyar 407 milyon 483 bin 71 TL 9 kuruş oldu.

Kişi başına gayri safi milli hasıla (KBGSMH) 10 bin 55 ABD Doları olarak gerçekleşti.

SEKTÖRLER İTİBARIYLA REEL GELİŞMELER

2020 yılında sektörel bazda sabit fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 3.6 ile konut sahipliği sektöründe kaydedilirken, bu sektörü yüzde 1.8 büyüme ile tarım sektörü ve yüzde 0.5 ile mali müesseseler sektörü takip etti.
Geriye kalan tüm sektörlerde ise reel küçülme gerçekleşti.

GSYH İÇERİSİNDEKİ SEKTÖRLERİN PAYLARI

Cari fiyatlarla GSYH içerisindeki sektörlerin payları ise şöyle:
“Ticaret-Turizm yüzde12.8 (Toptan-Perakende Ticaret yüzde 10.3, Otelcilik-Lokantacılık yüzde 2.5), Serbest Meslek ve Hizmetler yüzde 12.9 (Yükseköğrenim yüzde 6.8, Serbest Meslek ve Hizmetler diğer yüzde 6.1), Kamu Hizmetleri yüzde 19.4, İthalat Vergileri yüzde 9.1, Sanayi yüzde 9.6, Ulaştırma-Haberleşme yüzde 6.4 (Ulaştırma yüzde 5.0, Haberleşme yüzde 1.4), Mali Müesseseler yüzde 7.9, İnşaat yüzde 9.6, Tarım yüzde 6.0 ve Konut Sahipliği yüzde 6,3.”

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