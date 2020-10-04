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KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği'nden basın bildirisi

KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği'nden basın bildirisi yayınladı...

04 Ekim 2020 Pazar 13:13
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KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği'nden basın bildirisi

İçinde yaşamaktan onur ve gurur duyduğumuz, şehitlerimizin kanları ile taçlandırılan yavru vatan KKTC topraklarında, gerek TÜRKİYE CUMHURİYETİ gerekse KUTSAL ADLETTİĞİMİZ DEĞERLER ile ilgili haddini aşan TC.BÜYÜKELÇİLİĞİ ‘ile İlgili Yapılan açıklamalar neticesinde bu açıklamayı yapmayı zaruri bulduğumuzu kamuoyu ile paylaşmayı bir borç biliriz.

Yukarıda belirttiğimiz kutsal değerlere yapılan ve yapılacak bu tür gerçek dışı yaklaşımlara hukuk ve demokratik değerler çerçevesinde en üst perdeden tepkimizi belirtir, CB.Seçimleri çalışmalarının da devam ettiği bu hassas süreçte tüm siyasi partilerin konu ile ilgili hassasiyetlerinin en yakından takipçisi olacağımızı belirtiriz. Takdiri Kıbrıs Türk halkının hür iradesine bırakıyoruz Saygılarımızla. 
Yönetim kurulu Başkanı YUNUS ATAŞ.

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