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KKTC Emekli Polisler Derneği’nden destek ziyareti

Emekli Polisler Derneği’nden çağrı ve uyarı: Meslektaşlarımızın, şeref ve haysiyetini rencide edecek yayınların ve iftiraların son bulmasını istiyoruz… Sürdürenler karşında bizi bulacak

13 Haziran 2019 Perşembe 18:38
KKTC Emekli Polisler Derneği’nden destek ziyareti
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KKTC Emekli Polisler Derneği Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu, belli çevrelerin polis teşkilatını aşağılamaya, küçük düşürmeye çalıştığını savunarak, “Meslektaşlarımızın, şeref ve haysiyetini rencide edecek yayınların ve iftiraların son bulmasını istiyoruz. Bunu sürdürenler karşında bizi bulacak” dedi.

Çırakoğlu, son günlerde yazılı ve sosyal medyada Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Polis Teşkilatı’nı veya Polis Genel Müdürü’nü rencide edici yayınlara ve iftiralara yer verildiğini söyledi.

Çırakoğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında “bu yayınlar halka zarar verecek” uyarısında bulunarak, “kasıtlı” diye nitelendirdiği yayınlara son verilmesini istedi.

Açıklamasında polisteki sorunlara değinen, 1984’te yürürlüğe giren 51/84 Sayılı Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri Yasası’na da işaret eden Çırakoğlu, “35 yıl önceki kadro 3 bin polis ve 298 sivil hizmet görevlisiydi. O kadro bile eksikken şimdi nüfus, araç, suçların çeşitliliği, sınır kapıları arttı ama polis sayısı düşürüldü” değerlendirmesinde bulundu.

Nurettin Çırakoğlu, hükümetin polisin sorunlarına acil çözüm bulmak için girişim başlatmasını beklediklerini kaydetti, “Sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Polisin terfi, mesai gibi sosyal haklarının düzenlenmesini, araç- gereç ihtiyaçlarının giderilmesi talep eden Nurettin Çırakoğlu, bilişim suçları toplantı ve gösteri yürüyüşleri, koruma hizmetleri ve buna benzer yasaların acilen Meclis’ten geçirilip yürürlüğe konmasını beklediklerini söyledi.

Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu ve beraberindeki 6 yönetim kurulu üyelesi, PGM’ye destek ziyaretinde de bulundu.Dernek yöneticileri Polis  Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve PGM 2'nci yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı tarafından kabul edildi. Dernek yöneticileri, Manavoğlu'na çiçek sunarak desteklerini belirtti.

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