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"KKTC emin ellerde devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah Güzelyurt’ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti.

26 Ocak 2021 Salı 14:23
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"KKTC emin ellerde devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah Güzelyurt’ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt’un KKTC’nin en güzel bölgelerinden bir tanesi olduğunu belirterek, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’yle Güzelyurt’un geleceği için önemli ve başarılı bir yatırım yapıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandeminin geride kalmasıyla öğrencilerin üniversiteye geri dönmesi ve yeni öğrenci kayıtlarıyla Güzelyurt bölgesindeki yaşamın hareketleneceğini ve üniversitenin bölgeye önemli katma değer sağlayacağını belirtti.

KKTC’nin emin ellerde devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan çeşitli temaslarla, uyum içinde bir çalışma anlayışının geliştiğini ve Kıbrıs konusu bağlamındaki temaslarda uluslararası camiaya, BM ve AB’ne ve diğer ülkelere artık egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği ile ancak Kıbrıs Türk halkının refahını, müreffeh yaşamını ve güvenliğini bulabileceğini anlattıklarını söyledi.

KKTC’nin güçlenmesi için altyapı yatırımlarının tamamlanması, çevre yollarının, hastanelerin ve çeşitli sanayi bölgelerindeki yeni yatırımların yapılmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Artan gücümüzle kendi kurum ve kuruluşlarımızla gelecekte kendi insanlarımıza ve gençlerimize daha umutlu bir yaşam verebilme mücadelesinde bu üniversitenin rolü fevkalade önemlidir” dedi.

Üniversite ile bölgenin geleceğinin daha parlak olacağını ve buradaki esnaf ve yatırımcıların geleceğe daha umutla bakabileceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin çeşitli fakültelerle yoluna devam edebilmesi için gerek YÖDAK, gerek YÖK ve diğer kuruluşlarla hükümetin yakından ilgilenmelerinin önemine dikkat çekti.

Üniversiteden mezun olacak öğrencilerin aldıkları eğitimle ülkelerine, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’ne geri döndüklerinde ülkemizin fahri temsilcileri olarak KKTC ile bağların güçlenmesine katkı yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirilmesi ve ulusal davamız Kıbrıs konusunun daha sağlam bir geleceğe ulaşılmasının önemine işaret ederek “Tüm bu maneviyatla ve bu anlayışın gelişmesiyle, bu topraklarda var olma mücadelemizi daha iyi bir geleceğe taşıyabilmek inancıyla buraya gelen her öğrencinin daha iyi eğitim alması ve gelecek kurabilmesi önemlidir,” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, gelen öğrencilerin üniversitenin güzel imkanlarından faydalanmaları temennisinde bulundu.

Üniversitenin sağlık laboratuvarlarını da gezen Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin öncülüğünü yapan Eğitim Eski Bakanı Kemal Dürüst’e, üniversite rektörüne, üniversitenin kurucularına teşekkür ederek, öğrencilere ve yönetime başarılar diledi.

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