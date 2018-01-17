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KKTC en özgür ülkeler arasında

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House’un 2017 yılını değerlendirdiği “2018 Dünyada Özgürlük Raporu” yayınlandı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:28
KKTC en özgür ülkeler arasında
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Raporda KKTC 100 üzerinden 81, Kıbrıs Rum Kesimi de 94 alarak “özgür ülkeler” arasında yer alırken dünyada özgürlüklerde genel bir düşüş yaşandığı kaydedildi. 

KKTC, 1988 yılında “yarı özgür ülke” sayılırken 2002 yılından itibaren 1’den (en iyi) ile 7’ye (en kötü) şeklinde sıralanan endekste, 15 yıl boyunca hep 2 puan alarak özgür ülkeler arasına bulundu. 

Freedom House’un resmi sitesindeki verilere göre Türkiye, raporunda 100 üzerinden 32 puan ile 1999’dan bu yana ilk kez “özgür olmayan ülke” kategorisine girdi. 

Raporda dünya genelinde 2006’dan bu yana özgürlükte genel bir düşüş olduğu, demokrasinin uzun senelerden sonra en ciddi krizi 2017’de yaşadığı ifade edildi. 

Raporda 71 ülkede siyasi ve bireysel özgürlüklerde net bir düşüşün yaşandığı, sadece 35’inde belirli bir gelişme saptandığı kaydedilirken 2017’nin, küresel özgürlüklerde art arda gerileme tespit edilen 12’inci yıl olduğu saptandı. 

Amerikan siyasi ve bireysel özgürlüklerindeki gerileme ve ABD’nin, küresel “demokrasi savunuculuğu” ve “örneği” rolünü terk etmesinin, 2017’deki kötü gidişatın nedenlerinden biri olduğu aktarıldı. 

Rapor, 2006’dan bu yana 113 ülkede özgürlüklerde açık bir düşüşün yaşandığı, 62 ülkede de net ilerleme kaydedildiği belirtildi. 

Türkiye, 2006 yılında, 3 puan ile “Batı Avrupa” ülkeleri arasında tek “Yarı Özgür” ülke olmuştu.’nin “Özgürlük Derecesi”, 1999’dan 2002 yılına kadar 4.5 idi.

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