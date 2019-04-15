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KKTC Eski Bakü Temsilcisi Zeki Gazioğlu’na Azerbaycan’dan ödül

15 Nisan 2019 Pazartesi 12:13
KKTC Eski Bakü Temsilcisi Zeki Gazioğlu’na Azerbaycan’dan ödül
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Kütlevi Enformasyon Vasıtalarının Geliştirilmesinde Devlet Desteği Fonu-Vakfı (KİVDF) kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla 18 Mart tarihinde Bakü’de bir kutlama ve ödül töreni düzenlendi.

Çok sayıda Bakan, Milletvekili, üst düzey bürokrat ile Azerbaycan basınının önde gelen temsilcileri ve Vakıf tarafından düzenlenen haber, röportaj, yazı gibi çeşitli haber dallarında dereceye giren gazetecilerin katıldığı törende, Vakfın 10 yıl içerisindeki faaliyetlerini anlatan bir film de gösterilmiştir.

Azerbaycan’ın bazı illerinin valilerine basınla yakın çalışmalarından dolayı ödülleri verilmiş, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve 2006-2012 yılları arasında Bakü’de görev yapan KKTC Temsilcisi Zeki Gazioğlu, Azerbaycan basınının “Uluslararası Tecrübesinin Geliştirilmesi” yönündeki çabalarına katkıdan dolayı fahri diploma ile ödüllendirildiler.

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Zeki Gazioğlu ödülünü alırken yaptığı konuşmada, “Azerbaycan’dan ayrıldıktan yedi yıl, emekliye ayrıldıktan beş yıl sonra halen hatırlanır olmak ve bu anlamlı ödüle layık görülmenin kendisini hem gururlandırdığını hem de duygulandırdığını ifade etti. Gazioğlu, Vakıf’a ve şahsında Vakfın Yöneticisi Vugar Seferli’ye teşekkür ederek salonda bulunan Azerbaycan Devleti’nin seçkin yönetici ve medya mensuplarının Nevruz bayramlarını da kutladı.

KİVDF Nedir?

2009 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak kurulan bu Vakıf, Azerbaycan basınının çok sesliliğinin devamını sağlamak için tüm gazetelere siyasi tercihlerine bakılmaksızın tirajları orantısında maddi katkı sağlamaktadır.

Vakıf ayrıca her yıl üç defa ülke çapında gazeteciler arasında haber, röportaj, hikaye, anı, spor haberleri gibi farklı dallarda dereceye girenleri de maddi olarak ödüllendirmektedir.

Vakfın büyük hizmetlerinden bir tanesi ise, 2013 yılında inşa ettirip evi olmayan 156 medya çalışanına kura ile dağıttığı apartman daireleri olmuştur. 255 dairelik ikinci etap da tamamlanarak 2017 yılında dağıtılmış, üçüncü etap inşaatı halen devam etmekte olup hak sahibi medya mensuplarına yine 255 daire 2020 yılında tamamlanması ile birlikte dağıtılması planlanmaktadır.

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Zeki GazioğluBakü Temsilcisi
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