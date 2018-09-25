KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği ve Kooperatifi yeni binaya taşındı

Genel başkan Kemal Altuncuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yeni binanın Gönyeli Atatürk Caddesi Gemlik Apartmanı No:1 adresinde olduğunu belirtti.

Açıklamasında; esnafa, yıllık yüzde 4-5 faizle 5 yıl vadeli 100 bin TL’ye kadar kredi alma imkanı sağladıklarını anımsatan Altuncuoğlu, 50 bin TL kredi alan esnafın 3 yılda toplam 56 bin TL, 100 bin TL kredi alan esnafın ise 5 yılda toplam 125 bin TL ödeyeceğini ifade etti.

Altuncuoğlu, kredi kullanmak isteyen esnafı Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’ne davet etti.