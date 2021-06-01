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KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden ÖZEV’e Bağış

01 Haziran 2021 Salı 16:23
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KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden ÖZEV’e Bağış

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve yönetim kurulu üyeleri, 1 Haziran Dünya Çocuk Gününde KKTC Özel Eğitim Vakfını (ÖZEV) ziyaret ederek, çocuklara futbol ve basketbol topu hediye etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KKTC Özel Eğitim Vakfı Genel Müdürü Ersin Görsay ile KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, dernek ve kurum arasında ileriki dönemde gerçekleştirmeyi düşündükleri projeler üzerine görüşme yaptı.

Son Güncelleme: 01.06.2021 16:40
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