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KKTC Futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

17 Temmuz 2022 Pazar 10:00
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KKTC Futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti
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KKTC Futbolunun ve Gönyeli'nin efsane ismi Hüseyin Mevlüt hayatını kaybetti. Mevlüt'ün vefatı spor camiasını yasa boğdu

Hüseyin Mevlüt kimdir?

Uzun yıllar yurt dışında futbol oynayarak ülkemizi temsil ettikten sonra ülkemize geri dönerek önce futbolcu antrenör olarak hizmet eden Hüseyin Mevlüt daha sonra ise antrenör ve teknik direktör olarak doğudan batıya birçok takımı çalıştırarak başarılar elde etti.

BAŞARILARLA DOLU BİR MAZİ

1937 yılında Gönyeli’de doğan Hüseyin Mevlüt, 1951 yılında kazandığı burs sonrası eğitim hayatına Kastamonu’da devam etti. Daha sonra Edirne Sanat Okulu’nda yüksek öğretime geçen Mevlüt, burada oynadığı futbolla beğenilmesi sonrasında şimdiki süper lig konumunda bulunan 1. Ligde oynayan önce Fenerbahçe’ye transfer oldu, daha sonra Sarıyer’e gitti oradan ise Feriköy’e transfer olarak yaklaşık 4 sezon burada oynadı. 1963 yılında Beşiktaş’a transfer olan Hüseyin Mevlüt, burada da 3 sezon oynadıktan sonra Bursa’ya transfer olurken, son olarak Aydın’a transfer oldu. Ancak burada yaşadığı sakatlık sonrası 1970 yılında Kıbrıs’a geri döndü. Kıbrıs’a geldikten sonra Gönyeli’de kısa bir süre futbolcu olarak hizmet etikten sonra hem futbolcu hem antrenör olarak uzun yıllara Gönyeli camiasına hizmet etti. Ülkemizde Doğan Türk Birliği, Çetinkaya, Türk Ocağı, K.Kaymaklı, Yenicami, Lefke, Yeni Boğaziçi gibi birçok takımda teknik direktörlük yapan Hüseyin Mevlüt sayısız birçok iyi futbolcuyu ülkemiz futboluna kazandırdı, birçok şampiyonluk ve başarıya imza attı.

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