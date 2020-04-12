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KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 12 Nisan 2020

KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 12 Nisan 2020

12 Nisan 2020 Pazar 10:39
1565 Okunma
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 12 Nisan 2020

Anahtar Kelimeler:
Kktc Gazeteleri
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Hüseyin Becer 2020-04-12 10:51:20

Mehmetçik belediye başkanı haklı. Bu olay gizli kapaklı yapıldığı ortada. Öyle olmasa alınan bu karar denetim için belediye başkanına da bildirilirdi.

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