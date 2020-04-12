KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 12 Nisan 2020

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Mehmetçik belediye başkanı haklı. Bu olay gizli kapaklı yapıldığı ortada. Öyle olmasa alınan bu karar denetim için belediye başkanına da bildirilirdi.