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KKTC gazetelerinin manşetleri 22 Mayıs 2020

22 Mayıs 2020 Cuma 09:13
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KKTC gazetelerinin manşetleri 22 Mayıs 2020

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Vatandaş20 2020-05-22 12:41:14

Kasıtlı olarak yangın çıkaranlar ülkeye verdiği zarar ve ziyan maddi olarak ömrünün sonuna kadar ödetilmelidir. Bir yerden geliri varsa ödemelidir.

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