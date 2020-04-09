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KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 9 Nisan 2020

KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 9 Nisan 2020

09 Nisan 2020 Perşembe 09:15
1599 Okunma
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 9 Nisan 2020

Anahtar Kelimeler:
Kktc Gazeteleri
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Magusalı 2020-04-09 09:23:59

Mağusa kaymakamlığı tarafından muhtarlara dağıtılmak üzere verilen paketler eksiltilecek, yani içlerinden çalınarak dağıtıldığı söylendi. Bir emekli polis çavuşunun arabasına ise altı koli yardım paketi konduğu görülmüş.

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