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“KKTC, Genç Kadın Girişimcilerle Daha Başarılı Bir Noktaya Gelecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Akademi tarafından Acapulco Hotel'de düzenlenen ve dün başlayan 1’inci Girişimcilik Kampı’nın açılışına katıldı.

08 Temmuz 2021 Perşembe 11:18
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“KKTC, Genç Kadın Girişimcilerle Daha Başarılı Bir Noktaya Gelecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Canaltay, açılışta yaptığı konuşmada, KKTC’nin insanlara ve fırsatlara açık, dinamik ekonomiye sahip genç bir cumhuriyet olduğunu, Anavatan Türkiye ile birlikte parlak bir geleceğe doğru yürüdüğünü ve genç kadın girişimcilerle daha başarılı bir noktaya geleceğini söyledi.

KKTC’nin, izolasyonlara ve Kıbrıslı Rumların engellemelerine rağmen yükseköğrenim, turizm ve girişimcilik üzerine dinamik bir ekonomi oluşturduğunu belirten Canaltay, “Kadın olmak, pek çok kişi tarafından girişimciliğin önünde bir engel olarak görülebilir. Ancak ben bunun tam zıttı bir örneğiyim. Bir kadın, bir girişimci, bir anne ve eş olarak, erkeklerin domine ettiği iş dünyasında tüm engelleri aşarak bir turizm girişimcisi olarak yer aldım. Tabii ki karşınıza engeller çıkacak. Girişimci olmak bu konuda istisnai bir durum yaratmıyor. Ancak sizin gücünüz var. Aklınız, önünüze konan her türlü zorluğu aşma gücüne sahiptir” dedi.

Canaltay, KKTC’nin, girişken bir kariyer başlatmak için harikulade bir yer olduğunu ifade etti

Konuşmasının ardından Canaltay’a, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın açılışını gerçekleştirdiği ve üç gün sürecek olan GİKAD Akademi 1. Girişimcilik Kampı’na yedi farklı üniversiteden bu yıl mezun olan başarılı kız öğrencilerin, üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşiyor.

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Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanıResmiye CanaltayKıbrıs Türk Girişimci Kadınlar DerneğiGİKAD
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