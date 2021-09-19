KKTC Genç Mücahitler Derneği Başkanlığına Çapkıner Seçildi

KKTC Genç Mücahitler Derneği olarak 17 / 09 / 2021 tarihli Genel Kurulumuz " Gündem maddelerini" görüşüp karara bağlamış bulunmaktadır. Başkanlık ve yönetim kurulunun teşkilini oluştururken ;

Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Sayın Rauf Raif Denktaş'ın ve Efsane Mücahit Komutanımız Merhum Sayın Hasan Keskinin çizdiği rotadan hareketle, Kurucu Başkan Sayın Hasan Kurumanastırlının ,Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizin Başkanlık için tek Aday gösterdiği Sayın Derviş Çapkıner oy birliğiyle Derneğimizin yeni Başkanı olarak seçilmiş ve sancağı teslim almıştır. Devir-Teslim töreninin sonunda konuşma yapan Onursal Başkanımız Sayın Hasan Kurumanastırlı ;

" Bayrak, Vatan ve Milletin bekası için Ülküdaşım, Silah Arkadaşım Türklüğe sevdalı Sayın Derviş ÇAPKINER'in bu meşakkatli görevi heyacan ve samimiyetle kabul etmesinden onur ve gurur duyuyorum.. " şeklindeduygularını dilegetirmiştir.

Devir töreni sonrasında konuşan Başkanımız Sayın Derviş ÇAPKINER ise, " İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı ve mücadele gerektiren süreçte Büyüklerimize, Onursal Başkanıma ve üyelerimize bizleri "Mücahitlik" ateşinin hiç sönmediği bu müstesna göreve getirdikleri için en kalbi duygularımla şükran ve minnet duyuyor, saygılarımı sunuyorum " şeklinde konuşmuştur .

Vatanımıza, Milletimize ve Derneğimize Hayırlı olsun.

ifadelerine yer verdi.