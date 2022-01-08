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KKTC genelinde yapılan denetimler sonrasında 5 araç sürücüsü tutuklandı

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri tarafından yapılan denetimler sonrasında, 31 araç trafikten men edilirken 5 araç sürücüsü de tutuklandı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 14:06
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KKTC genelinde yapılan denetimler sonrasında 5 araç sürücüsü tutuklandı
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 07-08.01.2022 tarihleri, 22:00 - 02.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucunda;

Lefkoşa’da faaliyet gösteren kumarhane ve gece kulüpleri kontrol edildi. Kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 840 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 339 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan 15 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Gazimağusa’da; faaliyet gösteren gece kulüpleri kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 540 araç kontrol edilmiş ve 124 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 4 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de;  faaliyet gösteren kıraathaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş, kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 47 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 350 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 225 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 10 araç trafikten men edilmiş ve 3 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Güzelyurt’ta; faaliyet gösteren bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 638 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 171 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edilmiş ve 1 araç sürücüsü ise tutuklandı. 

İskele’de;  faaliyet gösteren eğlence mekanları ile kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 2 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 350 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 123 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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