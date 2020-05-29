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KKTC Google istatistiklerinde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti korona virüs salgınla mücadelede göstermiş olduğu başarı Google’ın gözünden kaçmadı.

29 Mayıs 2020 Cuma 14:34
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KKTC Google istatistiklerinde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti korona virüs salgınla mücadelede göstermiş olduğu başarı Google’ın gözünden kaçmadı.

Covid-19 ile mücadelede bugüne kadar 31,204 test yapılmış, toplam 108 vaka ile karşılaşılmış. 104 hasta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilmiş 2’si Alman turist olmak üzere 4 şahıs hayatını kaybetmişti. KKTC genelinde 41 gündür pozitif vakaya rastlanmıyor…

Almanya’dan gelen turistlerde İlk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart 2020 tarihinden itibaren ülke genelinde eğitim kurumları başta olmak üzere kapatılması ve ardından KKTC Hükümetinin Bakanlar kurulunu toplayarak art arda aldığı önlemler çerçevesindeki kararlar ile Covid- 19 ile etkin mücadeleye başlatılmış oldu.

KKTC genelinde 41 gündür pozitif vakaya rastlanılmazken, bilimsel olarak Covid-19 salgınını başarılı bir şekilde savuşturan ve atlatan ilk ülke ünvanı da KKTC’nin oldu.

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Kibris 2020-05-29 16:14:04

Yau ne bok bir haber yaparsiniz aman ne guzel memleket batdi bir geliri yok yapdiginiz habere bak kimin neyine yani

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DOGRUCU 2020-05-29 18:02:10

Bir ulke olarak TANINMADIGIMIZ icin bu salgini ucuz atlattik ve bizim ezikler de bundan kendilerine pay cikartarak " BIZ BASARDIK BIZ YAPTIK" gibisinden ovunuyorlar. Bilmeyen de SANKI cok super bir saglik sistemimiz , cok guzel hastanalereimiz, laboratuarlarimiz vs varmis ve sanki bu hastaligi YENMISIZ gibi kendilerini avutmak icin bahane bulmuslar. Eger dikkat etmezsek, ve kapilari erkenden acarsak , Turkiyeden vs gidis gelisleri baslatirsak salgin bizi oyle bir sarar ki altindan kalkamayiz. CAHILLIGIMIZDEN dolayi virusu yendik ZANNEDEREK fazla cesaretlenmeyelim yoksa salgin hortlar ve ayvayi yeriz.

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