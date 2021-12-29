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KKTC, Güney Kıbrıs’tan elektrik alıyor

Elektrik tüketiminin artış gösterdiği 16.00-21.30 saatleri arasında KKTC’ye elektrik enerjisi veriliyor...

29 Aralık 2021 Çarşamba 10:53
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KKTC, Güney Kıbrıs’tan elektrik alıyor
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KKTC’nin Rum Yönetimi’nden, belirli saatlerde elektrik enerjisi verilmesini talep ettiği ve Rum Yönetimi’nin bu talebe olumlu karşılık verdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KİPE) haberine dayanarak, şebekeler arası bağlantı üzerinden KKTC’ye elektrik enerjisi verilmesi konusundaki talebin 23 Aralık’ta Güney Kıbrıs’a iletildiğini ve düne kadar, tüketimin artış gösterdiği 16.00-21.30 saatleri arasında KKTC’ye elektrik enerjisi verildiğini yazdı.

Gazete, KKTC’nin elektrik enerjisinin verilmeye devam etmesine yönelik talebini yenilemediğini; ancak yeniden talepte bulunulması halinde, verilmeye devam edeceğini kaydetti.

Haberde, KKTC’nin Ağustos-Ekim ayları arasındaki dönem için 2 bin 100 megavatlık borcu olduğu ve bunun, şebekeler arası bağlantı üzerinden geri verilmesinin beklendiği de belirtildi.

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