KKTC GÜNSEL İLE DÜNYAYA AÇILIYOR

KKTC (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geliştirilen yüzde 100 elektrikli otomobil GÜNSEL, ilk modeli B9’u dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor.

KKTC'de Yakın Doğu Oluşumu’nun girişimi ile kurulan GÜNSEL’in ilk modeli B9’un ilk lansmanı 20 Şubat 2020’de KKTC, Girne’de yapıldı. 18-21 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı’na katılarak ilk kez Kıbrıs dışına çıkan GÜNSEL B9, London EV Show ile 14-16 Aralık'ta Londra'da dünya vitrinine çıkacak.

Seri üretim çalışmaları devam eden GÜNSEL’in London EV Show’la dünya vitrine çıkacak olmasının heyecanını yaşadıklarını söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, GÜNSEL’in elektrikli olması bir yana, üretim süreçleri ve fabrika alanı ile çevre ve doğa dostu bir otomobil olduğunu vurguladı. GÜNSEL ekibine kendisinin de eşlik edeceğini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Başta Londra olmak üzere Avrupa’da yaşayan Türkleri, bu gurura ortak olmak için fuarın düzenleneceği Business Design Centre’a davet ediyorum” dedi.