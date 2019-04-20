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KKTC Haber Kameramanları Derneği 7. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

20 Nisan 2019 Cumartesi 16:55
KKTC Haber Kameramanları Derneği 7. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokalinde saat 11.00 de divan başkanı Cafer Özsoykal başkanlığında yapılan Genel kurulda Başkan Tamer Atagül, yaptığı konuşmada iki yıllık dönemde kameramanların sorunlarının çözümü yönünde önemli yol aldıklarını söyledi.

Kameramanların hak ve menfaatlerinin ileriye taşınması için çaba harcadıklarını belirten Atagül yeni dönemde de bulunan noktadan daha ileriye gidileceğine inandığını sözlerine ekledi.

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Atagül yeni seçilecek yönetime de başarılar diledi.

Sırası ile Faliyet Raporu ve Mali rapor okunarak oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurulda daha sonra Yönetim Kuruluna Raziye Dağda, Tarkan Kavaz, Tamer Atagül, Nedim Enginsoy, Özker Gürses, Emir Abdurrahman Bulut ve Ertuğrul Çavuşoğlu seçildi.

Genel Kurulda Denetleme Kuruluna Hüseyin Karahüseyin, Işık Gökman, Hüseyin Kamalı, Onur Kuruluna ise Hakan Dervişoğlu ve Orhan Bayraktaroğlu getirildi.

Yeni yönetim Kurulu önümüzdeki günlerde toplanıp görev dağılımı yapacak.

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KKTC Haber Kameramanları DerneğiKıbrıs Türk Gazeteciler Birliği LokaliHaberGündemKıbrıs
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