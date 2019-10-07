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KKTC HAKSEN-TC HAKSEN arasında işbirliği protokolü imzalandı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Genel Merkezi Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (TC HAKSEN) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 15:15
KKTC HAKSEN-TC HAKSEN arasında işbirliği protokolü imzalandı

HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen, beraberindeki heyetle Genel Merkezi Ankara’da bulunan TC HAKSEN’i ziyaret etti.

Ankara ziyaretinde HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen’e, HAKSEN Genel Sekreteri Bilgin Polatcan, Dış İlişkiler Sekreteri Kürşat Dünki, Basın Yayın Sekreteri Arif Alasya, Avukat Eda Aşan ve Avukat Zehra Nur Lastikçioğlu eşlik etti. HAKSEN heyeti ve TC HAKSEN konfederasyon yetkilileri arasında, yapılacak çalışmalar ve iş birliği konusunda teknik çalışmalar yapılarak, protokol içeriği hazırlandı.

Yapılan çalışmaların ardından,

HAKSEN adına Genel Başkan İzzet Türkmen ve Genel Sekreter Bilgin Polatcan, TC HAKSEN adına Genel Başkanı Ayhan Çivi ve Eğitim Hak-Sen Genel Başkanı Hanifi Gökçek tarafından imzalanan işbirliği protokolüne göre;

1- Çalışma yaşamına ilişkin olarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan mevzuat, uygulamalar ve sonuçlarıyla ilgili deneyim ve bilgi paylaşımı yapılması,

2- Çalışma yaşamına ilişkin olarak her iki ülkede yapılacak olan yasal düzenlemeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve gerektiğinde ortak çalışma grupları oluşturulması,

3- Sendikaların yürüttüğü projelerle ilgili iş birliği yapılması,

4- Her iki sendikanın üyelerine yönelik hizmet anlaşmalarından doğrudan doğruya her iki sendika üyelerinin ve birinci derecede yakınlarının da aynı koşullarda yararlandırılması,

5- Sendikaların yönetici, temsilci ve üyelerinin ulusal ve uluslararası sendikal haklar konusunda eğitimi için ortak eğitim programları yapılması ve sendikaların imkanlarından yararlandırılması,

6- Sendika üyelerinin ve yakınlarının her iki ülkede ihtiyaç duyabileceği insani, sosyal destek verilmesi ve hukuki konularda yol gösterilmesi,
konularında iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Ziyaretleri nedeniyle HAKSEN heyetine teşekkür eden TC HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, kuruluş amaçları ve sendikal vizyonu açısından oldukça benzerlik gösteren her iki sendikanın iş birliğinin önemine işaret ederek, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki çalışanların, evrensel sendikal değerler etrafında işbirliği ve güç birliği yapacağını söyledi.
Çivi, protokolün her iki taraf için de güzel hizmetlere vesile olmasını diledi.

HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen ise açıklamasında, “Burada bulunmaktan memnuniyet duymaktayız. Amaç ve vizyon olarak aynı hedeflerde ilerleyen Türkiye Cumhuriyet’inde bulunan HAKSEN konfederasyonu ile yapmış olduğumuz iş birliği protokolünden dolayı da hem sendikamız hem de üyelerimiz adına çok mutluyuz. Emek mücadelesine çok büyük bir güç sağlayacağına inancımız tam olan bu protokol; yüzlerce indirimli kurumdan yararlanma, birçok alanda yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim alma imkanları ile emek mücadelemize büyük bir ivme kazandıracaktır” dedi.

Türkmen, aynı zamanda bu protokolün, her iki tarafın kurumsal kapasitelerini artıracağını, sendikaların üyelerine sunacağı hizmet alanlarının da genişleyeceğini sözlerine ekledi.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
HAKSEN
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