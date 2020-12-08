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“KKTC halkına en iyi derecede hizmeti götürme noktasında kesiştik”

Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Demokrat Parti (DP)- Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti Protokolü imzalandı.

08 Aralık 2020 Salı 20:02
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“KKTC halkına en iyi derecede hizmeti götürme noktasında kesiştik”

Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Demokrat Parti (DP)- Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti Protokolü imzalandı.

Protokole, Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törende UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı imza koydu. Protokolün imzalanması öncesinde üç parti başkanı kısa birer konuşma yaptı. Ardından da hazırlanan protokol UBP Başkan Vekili Ersan Saner tarafından okundu.

SANER: “KKTC HALKINA EN İYİ DERECEDE HİZMETİ GÖTÜRME NOKTASINDA KESİŞTİK”

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün hükümeti kurma görevini UBP’ye vermesinin ardından Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile yaptıkları görüşme sonrasında hükümet kurma konusunda mutabakata vardıklarını belirtti.

Bu akşam bu mutabakatı ilan edeceklerini söyleyen Saner, ülkenin her ne kadar sağlık açısından Covid 19’dan diğer ülkelere kıyasla daha az etkilenmiş bir noktada bulunsa da ekonomik anlamda yaşanan sıkıntıların bilinciyle özverili şekilde çalışacaklarını belirtti.

6 Ekim’de HP’nin hükümetten ayrılmasıyla 60 gündür ülkede hükümet boşluğu olduğunu hatırlatan Saner, bunlardan yola çıkan UBP’nin, DP ve YDP ile tüm imkanlarını seferber ederek bir hükümet protokolü üzerinde uzlaştığını söyledi. Saner, “KKTC halkına en iyi derecede hizmeti götürme noktasında kesiştik” dedi.

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