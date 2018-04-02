KKTC için 400 kutu verem ilacı neden talep edildi?

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL HABER

Halk arasında ‘ince hastalık’ olarak da bilinen Tüberküloz (verem) hastalığı, günümüzde tıp biliminin ilerlemesiyle kolayca tedavi edilse de, yine de ciddi bir tehdit olarak yerini korurken, Türkiye’den KKTC’ye 400 kutu verem ilacı hibe dilmesi kafaları karıştırdı.

VEREM HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında sağlık alanında hibe yapılmasına ilişkin anlaşma, Türkiye Resmi Gazetesi’nin bugünkü sayısında yayınlanırken, hibe edilen ilaçların adı bile duyulduğunda tedirginlik yaratan tüberküloz yani verem hastalığının tedavisinde kullanılıyor olması Kuzey Kıbrıs’ta verem vakalarının görüldüğü ancak açıklanmadığı endişesi yarattı.

400 KUTU GÖNDERİLİYOR

Türkiye Resmi Gazetesi’nde yayınlanan açıklamada anlaşma uyarında Türkiye hükümeti, ihtiyaç duyulan 300’er miligramlık 400 kutu İsoniasid tableti KKTC’ye hibe edeceği, söz konusu hibenin, KKTC’nin sağlık hizmetlerini sürdürmesi çalışmalarına destek sağlamak amacıyla dostluk ve iyi niyet jesti olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.

KKTC’DE VEREM VAKALARI ARTIŞI MI VAR?

Yapılan hibenin 400 kutu olması geçmiş yıllarda da dönem dönem görülen verem vakalarında ciddi bir artışın olduğu endişesine neden oldu.

Kısa süre önce Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nda yapılan açıklamalarda 2017 yılında 60’ın üzerinde verem vakasının yaşandığı vurgulanırken, KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan ülkede bahse konu hastalığın var olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hastalığın varlık endişesi ilaçların ülkeye gönderileceğinin açıklanması ile gündem geldi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın halkı bilgilendirmesi bekleniyor.

TÜBERKÜLOZ (VEREM) NEDİR?

Tüberküloz (verem) hastalığı, "Mycobacterium Tuberculosis" adı verilen bir mikrobun bulaşmasıyla ortaya çıkan bakteriyel ve bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır.

Birden fazla organda etki edebilen Tüberküloz, ağırlıklı olarak akciğer ve akciğerlere ait lenflerde yer edinir. Öksürük, hapşırık veya bu tarz etkileşimlerle havaya damla yoluyla saçılır ve havada asılı kalan mikropların solunulmasıyla veya vücuda nüfuz etmesiyle başka bir kişiye bulaşır.

Tüberküloz, kan dolaşım sistemine zarar verir ve bu şekilde hastalığın ilerlemesi halinde, Tüberküloz hastası olan kişi parlak renkte kan tükürebilir.

TÜBERKÜLOZ (VEREM) NEDENLERİ

Solunum yoluyla bulaşan bir hastalık çeşidir olan Tüberküloz (verem), Mycobacterium Tuberculosis adı verilen bir mikrobun solunum yoluyla akciğerlere yerleşmesiyle ortaya çıkar ve bakteriler hastanın en savunmasız halini bekler.

Vücudun dirençsiz kaldığı zamanlarda veya uzun zaman sigara kullanan kişilerde hızlıca etki etmeye başlar ve akciğerlerde yara oluşturur. Akciğerlerde tedavi edilmemesi halinde vücudun diğer bölümlerine yerleşir ve ciddi bir hastalık haline dönüşür.

TÜBERKÜLOZ (VEREM) BELİRTİLERİ

Tüberküloz hastalığının en fazla görülen belirtisi şiddetli öksürüktür. Ciğerler çıkacakmışcasına yaşanan öksürükler ve sürekli süren öksürükler, Tüberküloza işaret eder. Devamlı süren bir öksürük halinde derhal doktora başvurulmalı ve test yapılmalıdır.

Ayrıca ateşlenme, geceleri terleme, iştah azalması, kilo kaybı, halsizlik, sürekli yorgunluk hissi ve öksürükten gelen kanlı balgam Tüberküloz belirtileridir.