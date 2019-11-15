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KKTC için Macaristan’da Resepsiyon

15 Kasım 2019 Cuma 11:58
KKTC için Macaristan’da Resepsiyon

Macaristan’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Başkent Budapeşte’deki KKTC temsilciliğinde, KKTC Budapeşte Temsilcisi Büyükelçi Selda Çimen’in ev sahipliğindeki resepsiyon geniş katılımla gerçekleştirildi.

Resepsiyona, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Macaristan ana muhalefet partisi Jobbik milletvekili Laszlo Lukacs, KKTC Macaristan Fahri Konsolosu John Mcgough ve çok sayıda davetli katıldı.

KKTC’yi tanıtıcı filmin gösterildiği resepsiyonda, davetlilere KKTC’ye özgü yemekler ikram edildi.

BRT/AA

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Anahtar Kelimeler:
KKTC
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