KKTC ile Türkiye arasında sahil güvenlik alanında işbirliği yapılacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunması (Onay) Yasa Tasarısı ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşüp oyladı.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNE ONAY

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunması (Onay) Yasa Tasarısı” ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alındı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, ilgili komite raporunu okunmasının ardından bunun önemli bir anlaşma olduğuna işaret etti.

Hasipoğlu, KKTC ve TC 1982 Uluslararası Deniz Hukuku Konvansiyonu’na taraf olmasa da iki ülke arasında kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşmasının bu uluslararası prensiplere göre yapıldığına işaret etti.

Oğuzhan Hasipoğlu, olası bir çözümde bu gibi anlaşmaların önem arz ettiğini de sözlerine ekledi. Ardından tasarı oylanarak, oybirliğiyle kabul edildi.