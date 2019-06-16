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KKTC İnsan Hakları Derneği, Macron'u kınadı

16 Haziran 2019 Pazar 15:21
KKTC İnsan Hakları Derneği, Macron'u kınadı

KKTC İnsan Hakları Derneği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs üzerindeki meşru haklarına ve uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı göstermeye davet etti. Dernek başkanı Hasan Yılmaz Işık, Macron’un Türkiye’ye yönelik sondaj faaliyetlerini durdurma çağrısını kınadı.
Yazılı açıklama yapan Işık, Kıbrıs üzerinde Avrupa Birliği ve Fransa’dan önce öncelikli söz sahibinin Kıbrıs Türk halkı ve garantör  ülke Türkiye olduğunu belirtti.
Işık dernek olarak, Macron’un Malta'da Akdeniz'e kıyısı olan 7 Avrupa Birliği ülkesinin zirve toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs'taki sondaj faaliyetlerinde Fransa'nın Kıbrıs Rum Yönetimi ile tam dayanışma içinde olduğunu belirtmesini ve Türkiye’ye yönelik sondaj faaliyetlerini durdurma çağrısını “şiddetle” kınadıklarını kaydetti.
Işık açıklamasında, “Macron, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Cumhuriyeti ortaklığı ve uluslararası hukukun doğal kaynaklar üzerinde tanıdığı meşru haklarını inkar ve reddetme hak ve yetkisine sahip değildir. Macron, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin garantörlük haklarına açık bir taciz ve hak gaspını uluslararası hukuk diye Kıbrıs Cumhuriyeti’nin diğer ortağına resmen empoze etme teşebbüsünde bulunmuştur” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC İnsan Hakları Derneği
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