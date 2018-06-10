KKTC İnsan Hakları Derneği Möller’i eleştirdi

KKTC İnsan Hakları Derneği, BM Genel Sekreteri’nin Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Möller’in Kıbrıs’a ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Dernek açıklamasında, “Derneğimiz bir çözümden önce, BM’nin, Türk ve Rumlara eşit statüde bir uygulama yapmadığı sürece Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına olanak olmadığı hususunda Möller’i uyarmaktadır” dedi.

