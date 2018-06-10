Dernek açıklamasında, “Derneğimiz bir çözümden önce, BM’nin, Türk ve Rumlara eşit statüde bir uygulama yapmadığı sürece Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına olanak olmadığı hususunda Möller’i uyarmaktadır” dedi.
KKTC İnsan Hakları Derneği Möller’i eleştirdi
KKTC İnsan Hakları Derneği, BM Genel Sekreteri’nin Cenevre Ofisi Genel Direktörü Möller’in Kıbrıs’a ilişkin açıklamalarını eleştirdi.
10 Haziran 2018 Pazar 16:16
Dernek açıklamasında, “Derneğimiz bir çözümden önce, BM’nin, Türk ve Rumlara eşit statüde bir uygulama yapmadığı sürece Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına olanak olmadığı hususunda Möller’i uyarmaktadır” dedi.