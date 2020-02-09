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KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Akıncı’yı eleştirdi

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, açıklama yaptı

09 Şubat 2020 Pazar 10:55
KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Akıncı’yı eleştirdi
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KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Nisan 2020'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek amacıyla hem federasyon hem de ilhak siyaseti yaparak oy toplamaya çalıştığı iddia edildi.

Akıncı'nın Hatay meselesi ile Kıbrıs meselesini bir birine karıştırdığı ileri sürülen açıklamada, “Akıncı'yı daha gerçekçi ve dürüst bir siyasete davet etmeyi bir görev biliriz” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Bu vesileyle Milli Mücadele kahramanı ve bizzat Atatürk'ün "Sökmen" soyadını verdiği, Türkiye'nin ve Türk dünyasının onuru merhum Tayfur Sökmen'i rahmet, şükran ve minnetle yad ederiz” ifadeleri yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
KKTCKaradenizAkıncıHaberKıbrıs
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