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KKTC Karadeniz Kültür Derneği: “Harekatı canıgönülden destekliyoruz”

10 Ekim 2019 Perşembe 10:30
KKTC Karadeniz Kültür Derneği: “Harekatı canıgönülden destekliyoruz”

 KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu’nun Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı harekatı canıgönülden desteklediklerini bildirdi.
Dernek Başkanı Murat Zeki Civelek tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
“Türkiye’nin hudutlarının güvenliğini sağlamak, ülkenin güneyinde terör koridoru oluşturulmasını engellemek, anavatanın güvenliğine tehdit oluşturan teröristleri etkisiz hale getirmek ve ülkelerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla, uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtını Karadeniz Kültür Derneği olarak canı gönülden desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Allah kahraman Mehmetçiğimizin yâr ve yardımcısı olsun.” 

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Son Güncelleme: 10.10.2019 11:04
Anahtar Kelimeler:
HaberKKTCKaradeniz
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