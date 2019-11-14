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KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden 15 Kasım mesajı

14 Kasım 2019 Perşembe 16:06
KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden 15 Kasım mesajı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Dernek Genel Başkanı Murat Zeki Civelek imzasıyla yayınlanan 15 Kasım mesajında, “Devletimiz, elimizdeki en büyük güvencemizdir. Bugün birçok millet kendi devletini kurabilmek ve huzur içinde yaşayabilmek için büyük uğraşlar ve canlar vermektedir” ifadeleri kullanıldı.

KKTC halkının yaşamış olduğu sıkıntılara rağmen bu meşakkatli yoldan dönmeyişinin, vatana gönülden bağlılığının simgesi olduğunu belirten Civelek, “Cumhuriyet Bayramımızı kutlarken, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazanmamızı sağlayan şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlık ve mutlu ömürler diler, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularla kutlarız.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Karadeniz Kültür Derneği
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