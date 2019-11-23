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KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nden Öğretmenler Günü Mesajı

23 Kasım 2019 Cumartesi 14:05
KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nden Öğretmenler Günü Mesajı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmeler Günü’nü kutladı. 

Civelek mesajında, “Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e 24 Kasım 1928 tarihinde verilen Başöğretmen unvanını kabul etmesinin yıldönümü olan 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır” dedi.

Gelecek nesilleri yetiştiren ve yaptıkları özverili çalışmalar hiçbir maddi değerle ölçülemeyen öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmeler Günü’nü kutlayan Civelek, bu denli önemli ve hassas bir mesleği icra eden öğretmenlere saygı ve sevgilerini sundu.

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KKTC Karadeniz Kültür DerneğiÖğretmenler Günü MesajıMurat Zeki CivelekHaberGündemKıbrıs
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Hataylı 2019-11-23 15:13:14

Yaşa be murat gardaş,işte böyle ara sıra güzel şeyler söyleyebiliyorsun gerçekten..

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