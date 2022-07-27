KKTC Kupası için yarışıldı

KKTC’nin İstanbul Konsolosluğundan verilen bilgiye göre, toplamda 7 atın yarıştığı koşuyu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adal da izledi. Koşunun tamamlanmasını müteakip ödül töreni ve katılımcılara bir resepsiyon düzenlendi.