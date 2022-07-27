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KKTC Kupası için yarışıldı

Türkiye Jokey Kulübü tarafından, 1985 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlenmekte olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kupa Koşusu, İstanbul Veli Efendi Hipodromu’nda koşuldu.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:47
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KKTC Kupası için yarışıldı
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KKTC’nin İstanbul Konsolosluğundan verilen bilgiye göre, toplamda 7 atın yarıştığı koşuyu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adal da izledi. Koşunun tamamlanmasını müteakip ödül töreni ve katılımcılara bir resepsiyon düzenlendi.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Jokey Kulübü
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