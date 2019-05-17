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KKTC'li minikler Yunanistan’ı fethetti

17 Mayıs 2019 Cuma 11:02
KKTC'li minikler Yunanistan’ı fethetti
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15-18 Mayıs tarihleri arasında organize edilen Salsa Latin Dans Festivaline Mod Ministery Dans Okulu’ndan danşçıları Elis Sermaye, Beren Barlasoğlu, Simay Atamtürk ve Karen Biran’dan oluşan grubumuz içerisinden 8-12 yaş arası kızlar sola yarışan Elis Sermaye ve 8-12 yaş arası çiftlerde yarışan Elis Sermaye ve Karen Biran üstün bir başarı göstererek şampiyon oldu. Mod Ministery Dans Okulu öğretmenlerimiz Bilgen ve Ahmet Arık’ın büyük bir sevinç ve gurur yaşadığı bu büyük başarı sonrası emeklerinin karşılıklarını aldıklarını ve çok mutlu olduklarını belirttiler.

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Bu başarı ile 25 Haziran’da Elis Sermaye ve Karen Biran Meksika’da yapılacak Dünya Salsa Latin yarışmasına katılmaya hak kazandılar.

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Son Güncelleme: 17.05.2019 12:01
Anahtar Kelimeler:
Latin Dans Festivali
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