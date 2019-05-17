KKTC'li öğrenciler Bandırma Vapuru ile Samsun'a uğurlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.yılı programı kapsamında 81 il ve KKTC, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan giden toplam 182 öğrenci 19 Mayıs kutlamalarına katılmak için Piri Reisgemisiyle İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.

60 saat sürmesi planlanan yolculuğa çıkan öğrencileri Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Sarayburnu Sahilde demirli bulunan gemiyi el sallayarak uğurladı.

Kasapoğlu, gemi yola çıkmadan yaptığı açıklamada, bir asır sonra yarınlarımızın ve dünyanın umudu gençlerimizle bir arada olduklarını söyledi.

Kasapoğlu, "Milli mücadele ruhunu yaşatmak için 182 gencimiz 3 günlük yolculuğa çıkıyorlar. Bizde onları uğurlamaya yolcu etmeye geldik. Onlar bu yolculuk boyunca geçmişlerini öğrenecekler ve kaynaşacaklar. Milli mücadele ruhunu yine gençlerimizin omuzlarında devam ettireceğiz. 19 Mayıs günü Cumhurbaşkanımızla birlikte gençlerimizi Samsun'da karşılayacağız" dedi.