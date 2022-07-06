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KKTC Merkez Bankası Başkanı sektöre ilişkin konuştu

KKTC bankalarındaki mevduatın sadece yüzde 20’si, kredilerin de sadece yüzde 35’i Türk Lirası.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:11
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KKTC Merkez Bankası Başkanı sektöre ilişkin konuştu
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KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, bu sabah düzenlediği bilgilendirme toplantısında bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün 96.1 milyar TL olduğunu belirten Rifat Günay, mevduatın krediye dönüşüm oranının yüzde 60 olduğunu söyledi.

Bankalardaki mevduatların sadece yüzde 20’sinin Türk Lirası olduğunu kaydeden Günay, kredilerin ise yüzde 35’inin Türk Lirası olduğuna dikkat çekti.

Günay, bankacılık sektöründeki kar artışının hep tartışma konusu olduğuna işaret ederek, öz kaynak kârının enflasyonla kıyaslandığı zaman karlılık oranının enflasyonun altında kaldığının görülebileceğini söyledi.

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