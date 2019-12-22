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KKTC Merkez Bankası “Doğaya Umut Ol” etkinliği düzenledi ...

KKTC Merkez Bankası “Doğaya Umut Ol” etkinliği düzenledi.

22 Aralık 2019 Pazar 15:25
KKTC Merkez Bankası “Doğaya Umut Ol” etkinliği düzenledi ...

Bankadan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta içerisinde 3 hektarlık bir alana 4 bin 500 ağaç dikimi yapılarak, Hamitköy Mandıralar bölgesinde oluşturulan KKTC Merkez Bankası 35. Yıl Ormanı’da bugün anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 
Banka yönetimi ve personelin geniş katılımı ve “Doğaya Umut Ol” sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte araziye yeni ağaçlar dikildi.
Etkinlikte bir konuşma yapan KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, doğanın insan hayatındaki önemine vurgu yaptı ve “Belki doğadan aldıklarımzın tümünü geri veremeyiz ama, bu tür projeleri hayata geçirerek bir nebze olsun doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz” dedi.
KKTC Merkez Bankası 35. Yıl Ormanı projesinin hayata geçirilmesinde desteklerinden ötürü Orman Dairesi yetkilerine de teşekkür eden Başkan Günay, her bireyin doğaya ve çevreye karşı duyarlı olması gerektiğine işaret etti.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Merkez Bankası
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