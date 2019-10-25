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KKTC Merkez Bankası faiz indirimine gitti

25 Ekim 2019 Cuma 20:12
KKTC Merkez Bankası faiz indirimine gitti

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası mevduat hesaplarına ve yasal karşılıklara uygulanan faiz oranları ile Türk Lirası reeskont ıskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirledi.

Buna göre vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 10,00’dan yüzde 8,50’ye indirilirken, yabancı parada ise ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 1, Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,125 ve İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,25 oranında sabit bırakıldı.

Merkez Bankası nezdindeki, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 5,75’ten yüzde 3,25’e indirilirken, yabancı parada ise ABD Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,50, Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,00 ve İngiliz Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,125 oranında sabit tutuldu.

Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık yüzde 16,50’den yüzde 15’e, Türk Parası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranları yıllık yüzde 13,50’den yüzde 12’ye, küçük esnaf senetlerinin ıskonto faiz oranı yıllık yüzde 12,50’den yüzde 11,00’e ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 12,50’den yüzde 11’e indirildi.

Söz konusu yeni oranlar, 28 Ekim tarihinde yürürlüğe girecek.

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