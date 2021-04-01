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KKTC MERKEZ BANKASI TL MEVDUATLARIN FAİZ ORANLARINI YÜKSELTTİ

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, yarından geçerli olmak üzere Türk Lirası mevduat hesapları, yasal karşılık hesapları ile Türk Lirası reeskont, iskonto ve avans işlemlerine uygulanan yıllık faiz oranlarını yükseltti.

01 Nisan 2021 Perşembe 17:25
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KKTC MERKEZ BANKASI TL MEVDUATLARIN FAİZ ORANLARINI YÜKSELTTİ

Merkez Bankası İdare Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 13,75’ten yüzde 15,25’e, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 8,00’den yüzde 9,00’a yükseltildi.

Yabancı para faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 20,00’den yüzde 21,50’ye, Türk Lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 17,25’ten yüzde 18,75’e, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 16,25’ten yüzde 17,75’e ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 16,50’den yüzde 18,00’e yükseltildi.

Yeni faiz oranları yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Merkez Bankası
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