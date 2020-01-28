KKTC Merkez Bankası Ulusal Mimari Proje Yarışması ödül töreni yapıldı

Törende, yarışmada birinci gelene belge para ödülü verilirken, ikinci ve üçüncü gelenlere de belgeleri takdim edildi.

Gecede ilk konuşmayı yapan Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Türkay Aktaç, kendileri ve yarışmacılar için yoğun bir dönem geçtiğini söyledi. Aktaç, çalışmadan dolayı ortaya 18 proje çıktığını ve gelinen noktadan iftihar duyduğunu dile getirdi.

Aktaç, KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.

Aktaç’ın ardından söz alan KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, el birliği ile çalışıldığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törenin ardından kolokyum ile devam eden gece, havuz başındaki kokteyl ile son buldu.(BRT)