KKTC mesaisi devam ediyor

Türkiye’de bir dizi temasta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte KKTC’ye gelen Oktay, dün Başbakan Ersan Saner ile bir araya gelmiş, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nu ve Bafra bölgesine ziyarette bulunmuştu.

Bugün ise Oktay saat 11.00’de Yenierenköy’de vatandaşla bir araya gelecek.

Maraş bölgesine de ziyarette bulunacak olan T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, saat 14.00’de ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatartarafından kabul edilecek.

Son olarak saat 16.15’te PGM’de düzenlenecek araç malzeme teslim törenine katılacak olan Oktay, ardından da saat 17.30’da Büyük Han’da Egemen Eşitlik Platformu üyesi gençlerle buluşacak ve adadan ayrılacak.