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KKTC Mezunları Elektronik Kayıt İşlemlerinden Yararlanamayacak

SONUÇLAR ÖSYM’NİN HTTPS://SONUC.OSYM.GOV.TR ADRESİNDEN ÖĞRENEBİLECEK

06 Ağustos 2019 Salı 14:39
KKTC Mezunları Elektronik Kayıt İşlemlerinden Yararlanamayacak

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Merkezi Yerleştirme Sonuçları bugün açıklandı.

Yüksek Öğretim ve Dış İlşkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Yerleştirme Sonuçlarını adaylar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Bu bağlamda, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Merkezi Yerleştirme Sonuçlarıyla TC Üniversitelerinde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos tarihleri arası gerçekleştirilecek. ,

KKTC MEZUNLARI ELEKTRONİK KAYIT İŞLEMLERİNDEN YARARLANAMAYACAK

KKTC Liselerinden mezun öğrenciler elektronik kayıt işlemlerinden yararlanamayacak.  

Yerleşme alan öğrenciler kazandıkları program ile ilgili bilgiyi üniversitelerinin web sitesinden öğrenebilecek.

TC Üniversitelerinde bir programa kayıt hakkı elde eden öğrencilerin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı www.mebnet.net veya https://yobis.mebnet.net adreslerinden edinecekleri bilgiler doğrultusunda hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor.

Ayrıca 2019-2020 öğretim yılında TC Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin yurt başvurularını 9 Ağustos saat 24.00’e kadar https://yobis.mebnet.net  adresinden tamamlaması gerekiyor.

Müdür Öztürkler açıklamasında “Yerleşme alan öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Mezunları Elektronik Kayıt
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