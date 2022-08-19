KKTC New York temsilcisine rekor ödenek!

Bakanlar Kurulu, KKTC New York Temsilciliği’nde görev yapan ve hali hazırda kira katkısı olan kamu görevlisinin 21 Temmuz 2022 tarihinde yenilenen kira sözleşmesine bağlı olarak yeniden hesaplanan kira katkı miktarının bin 597,50 ABD Doları olarak güncellenmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, Yurt Dışında Görev Yapan Dışişleri Dairesi Personeline Verilecek Ek Ödenekler Tüzüğü uyarınca, KKTC New York Temsilciliği'nde görev yapan ve hali hazırda kira katkısı alan 242008 numaralı kimlik kartı hamili kamu görevlisinin, 21 Temmuz 2022 tarihinde yenilenen kira sözleşmesine bağlı olarak yeniden hesaplanan kira katkısı miktarının 1,597.50 ABD Doları olarak güncellenmesine karar verdi.”