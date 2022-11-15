KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümü Taksim Meydanı'nda kutlandı

Meydandaki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen tören İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Ardından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, anı özel defterini imzaladıktan sonra konuşmasına İstiklal Caddesi'nde pazar günü meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı.

KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak tanınması çağrısının Türkiye tarafından uluslararası diplomasinin zirvesi BM Genel Kurulu'nda dünyaya duyurulduğunu hatırlatan Çınar, o saatten sonra KKTC'nin tarihinde artık geri döndürülemez bir sayfa açılmış olduğunu söyledi.

Çınar, "Artık odağımız, uluslararası normlar bakımından tanınmak için tüm vasıflara sahip tam teşekküllü devletimizi, tüm kurumlarıyla bölgesinde istikrar ve iş birliğini sağlayan bir güç haline dönüştürmek olacaktır. Bu çerçevede Rum tarafını bizimle iş birliği yaparak adada ve bölgede refah, istikrar ve barış için birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Bu davet, Kıbrıs'ı bir sorun olarak anılmaktan çıkarıp, bir başarı öyküsü olarak tarihe geçirmek için Rum tarafı bakımından da önemli bir fırsattır." diye konuştu.

Başta Rum-Yunan tarafı olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının tanınma talebini sanki olmayan bir hakkın ihdasını istemek veya çözüm karşıtı olmak gibi yansıtmaya çalışan kesimler olduğuna işaret eden Çınar, "Bu kesimler, KKTC'nin gözlemci statüsüyle olsa dahi bir uluslararası örgüte üyeliğini hazmedememektedirler. Tanınma ve uluslararası platformlarda temsil edilmek Kıbrıs Türk halkının hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Törene katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kıbrıs gazileri ve vatandaşlar konuşmaların ardından terör saldırısının olduğu yere gelerek karanfil bırakıp dualar etti.