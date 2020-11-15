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KKTC'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ KÖPRÜLÜ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve beraberindeki heyet, KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

15 Kasım 2020 Pazar 16:07
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KKTC'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ KÖPRÜLÜ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve beraberindeki heyet, KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Köprülü ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Büyükelçi Köprülü'nün çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Köprülü, daha sonra, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Büyükelçi Köprülü, deftere şunları yazdı:

"Yüce Önder Atatürk,

KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşamaktayız. 

Türkiye halkının, sizin eşsiz önderliğinizde ve büyük fedakârlıklar sonucunda esaretten kurtulup, bağımsız ve özgür bir devlet sahibi olma yolundaki mücadelesi, dünyadaki bağımsızlık mücadelesi veren tüm uluslar gibi yıllarca Rum-Yunan ikilisi tarafından maruz kaldığı mezalime direnen Kıbrıs Türk halkı için de ilham olmuş ve Kıbrıs Türk halkı, en karanlık günlerde bile direniş ve mücadeleden vazgeçmeyerek, geleceğimizin garantisi, yarınlarımızın teminatı olan KKTC'ye kavuşmuştur.

En değerli mirasınız olan ilkeleriniz üzerine inşa ettiğimiz KKTC, tüm dünya tarafından yıllardır Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyon politikasına rağmen bugün tüm kurumları ve hukukun üstünlüğüne dayalı devlet yapısı ile yaşamakta ve Türkiye Cumhuriyeti'nin her alandaki koşulsuz desteğiyle sürekli kalkınmaya devam etmektedir.

İlke ve devrimlerinizin aydınlattığı yolda yürümekten asla vazgeçmeyecek olan Kıbrıs Türk halkı, milli birlik ve beraberliğini güçlendirerek, devletini sonsuza kadar yaşatma kararlılığını tüm dünyaya göstermektedir.

Bu vesileyle, Kıbrıs Türk halkının onurlu varoluş mücadelesinde hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anar, KKTC'nin kurulması ve yaşatılması yolunda her zaman ve her şartta bizlere destek olan Türkiye Cumhuriyeti'ne şükranlarımızı sunar, manevi huzurunuzda saygı ile eğiliriz."

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