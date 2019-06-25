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KKTC'nin Gururundan Bir Başarı Daha

Müzik eğitimine ABD’de devam eden piyanist Görsev Tepe, Long Island Konservatuarı Solist Yarışması’nda kazandığı başarıyla, Carnegie Hall’da konser vermeye hak kazanan ilk Kıbrıslı Türk oldu.

25 Haziran 2019 Salı 11:08
KKTC'nin Gururundan Bir Başarı Daha

Ailesinin verdiği bilgiye göre, 14-18 Haziran tarihlerinde düzenlenen yarışmada 46 kişi arasından sergilediği performansla dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall’da konser vermeye hak kazandı.

Tepe, 18 Haziran’da konserini, salonu dolduran yüzlerce kişinin alkışları arasında başarıyla vermenin gururunu yaşadı.

Küçük yaştan beri piyanodaki başarısıyla adından söz ettiren Görsev Tepe, ilk resitalini 9 yaşındayken Bellapais Manastırı’nda Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına vermişti. Arkasından çeşitli ülkelerde, Almanya, İngiltere, Bulgaristan,Türkiye, ABD ve Güney Kıbrıs’ta piyano yarışmalarına katılarak dereceler alan Tepe, 12 yaşından beridir, KKTC Güzel Sanatlarda Olağanüstü Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilme Yasası kapsamında eğitimine ABD'de devam ediyor.

Görsev Tepe, Boston'da Berklee College of Music'teki lisans eğitiminde ilk yılını tamamladı.

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KKTCHaber
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