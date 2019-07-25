Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

"KKTC'nin Kıbrıs adası etrafındaki asli hakları korunmaktadır"

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:55
"KKTC'nin Kıbrıs adası etrafındaki asli hakları korunmaktadır"

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir , TSK'nın, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini söyledi.

Zincir, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TSK'nin, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğinin altını çizen Zincir, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon ve doğal gaz arama faaliyetlerimize uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarımız çerçevesinde kararlılıkla devam edilmekte, kıta sahanlığımızdaki hak ve menfaatlerimiz ile KKTC'nin Kıbrıs Adası etrafındaki asli hakları korunmaktadır. Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden araştırma gemilerimize, ihtiyaç duyulabilecek güvenlik desteği kapsamında, fırkateynlerimiz, korvetlerimiz, hücumbotlarımız, karakol gemilerimiz ve denizaltılarımız ile bölgede faaliyet gösteren deniz karakol uçaklarımız ve İHA'larımız tarafından koordineli olarak yakın destek sağlanmaktadır."

Albay Zincir, Ege, Doğu Akdeniz ve KKTC ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğine dikkati çekerek, amaç ve temel yaklaşımlarının Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta, mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu söyledi.

KKTC'nin, Kıbrıs Adası'nın etrafındaki doğal zenginliklerin paydaşı ve hak sahibi olduğunu herkesin çok iyi anlaması ve buna göre davranması gerektiğini belirten Zincir, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde Türkiye'nin dahil olmadığı hiçbir karar ve anlaşmanın kalıcı ve geçerli olmayacağını, bölgede hiçbir şekilde oldubittiye göz yumulmayacağını vurguladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, Akıncı’yı Mali Protokol ile ilgili bilgilendirdi
Tatar, Akıncı’yı Mali Protokol ile ilgili bilgilendirdi
Tatar, Hidrokarbon konusunda yaşananları değerlendirdi
Tatar, Hidrokarbon konusunda yaşananları değerlendirdi
Üstel Ankara’da temaslarını değerlendirdi
Üstel Ankara’da temaslarını değerlendirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim