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"KKTC'nin tanınması için çalışma başlatmalıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''KKTC'yi dünyaya tanıtma konusunda bir sarmal oluşturmalıyız. Bir devlet olarak tanınması için çalışma başlatmalıyız'' dedi.

12 Kasım 2022 Cumartesi 11:36
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"KKTC'nin tanınması için çalışma başlatmalıyız"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için gittiği Özbekistan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. KKTC'nin teşkilata gözlemci üye olarak katılmasını değerlendiren Erdoğan, ''KKTC'yi dünyaya tanıtma konusunda bir sarmal oluşturmalıyız. Bir devlet olarak tanınması için çalışma başlatmalıyız'' dedi.

İşte Erdoğan'a bu yönde sorulan soru ve verdiği cevap:

Özbekistan’daki zirvede çok önemli bir karar alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak katılacak. Bu acaba Kuzey Kıbrıs’ın tanınmasının ilk adımı olarak kabul edilebilir mi?

KKTC'YE GÖZLEMCİ ÜYE STATÜSÜ: DÜNYAYA TANITMA KONUSUNDA BİR SARMAL OLUŞTURMALIYIZ

Bunu tanıma olarak değerlendirirsek yanlış olur. Tanımanın birçok özellikleri, hassasiyeti var. Tabii ilk teşekkürü Cumhurbaşkanından aldık; Ersin Bey aradı, teşekkür etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığımız konuşma demek ki ses verdi. Burada bu işin alt yapısını çok güçlü tutmamız lazım. Şimdi bizim önce bir alt yapı çalışmasını başlatmamız lazım, alt yapı çalışmasından sonra da dünya genelinde Kuzey Kıbrıs’ı bir devlet olarak dünyaya tanıtma konusunda adeta bir sarmal oluşturmamız lazım ve bu sarmalla dünyayı kuşatmamız lazım. Yani bu Kosova olayında mesela oldu. O zamanlar bir anda tabii o işin ateşiyle birlikte Kosova’yı tanıyan ülke 100’ü aştı, şu anda da işte 120 civarında ama orada tıkandı kaldı. Çünkü Amerika da maalesef işe sahip çıkmadı. Yine bizler sahip çıktık, bizler sahip çıkıyoruz. Fakat Kuzey Kıbrıs olayı tabi Kosova kadar kolay değil, daha zor. Ama elimizden geleni yapacağız. İşin üzerine üzerine gideceğiz. İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs’ı dünyaya tanıtma imkânı bulacağız.

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